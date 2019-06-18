شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الدعم لرفع سلامة وأمن الطيران المدني والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمليون دولار، لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، يأتي إيماناً من حكومة المملكة بدور الإيكاو في إيجاد وإبقاء روح الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، ودور الطيران المدني الذي يساهم بفعالية في تحسين النمو الاقتصادي للدول وعلى وجه الخصوص في الدول النامية والدول الأقل نمواً والدول الجزرية. وأشار إلى أن هذا الدعم يؤكد اهتمام السعودية بقضايا سلامة وأمن الطيران المدني، وحرصها على دعم الجهودِ التي تُبذل لتحقيق التفاعل والتعاون والتكامل بين دول العالم، كما يبرز المكانة المرموقة للمملكة وحضورها المؤثر على المستويين الإقليمي والدولي، والدور الريادي الذي تلعبه في صناعة النقل الجوي الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: الدعم لرفع سلامة وأمن الطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.