جدة: إنارة شوارع القرينية ومنح الخمرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) شرعت الإدارة العامة للطرق والمياه بأمانة محافظة جدة في تركيب أعمدة الإنارة للشوارع الرئيسية في حي القرينية ومنح الخمرة وشارع الستين الفاصل بينهما، وذلك ضمن الخطط التطويرية لإنشاء وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية الرابطة بين الأحياء المنظمة جنوب المحافظة. وأنجزت أمانة جدة تركيب 180 عمود إنارة من إجمالي 300 عمود يجري العمل عليها في نطاق المشروع للشوارع المستهدفة. وكانت الأمانة بدأت مطلع العام الجاري في مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، تشمل توسعة شارع السنابل الرئيسي، ومخططات منح القرينية 101 و134ج/س، ومنح الخــــــمرة والفضــــــيلة 161ج/س.

شرعت الإدارة العامة للطرق والمياه بأمانة محافظة جدة في تركيب أعمدة الإنارة للشوارع الرئيسية في حي القرينية ومنح الخمرة وشارع الستين الفاصل بينهما، وذلك ضمن الخطط التطويرية لإنشاء وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية الرابطة بين الأحياء المنظمة جنوب المحافظة. وأنجزت أمانة جدة تركيب 180 عمود إنارة من إجمالي 300 عمود يجري العمل عليها في نطاق المشروع للشوارع المستهدفة. وكانت الأمانة بدأت مطلع العام الجاري في مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع وطرق أحياء بجنوب جدة، تشمل توسعة شارع السنابل الرئيسي، ومخططات منح القرينية 101 و134ج/س، ومنح الخــــــمرة والفضــــــيلة 161ج/س.

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