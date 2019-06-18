«مشروع الإفادة» يُمكّن الحجاج من شراء نُسكهم إلكترونياً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني، بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً، من خلال رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، إضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق. وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية، بإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية.

أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، تطوير منظومة البيع الإلكتروني، بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً، من خلال رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، إضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق. وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية، بإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية.

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