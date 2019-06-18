شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل أمراء وعلماء وجمعا من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس (الإثنين)، الأمراء، والعلماء والوزراء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمراء مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ومحمد بن فهد بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والوليد بن سعود بن عبدالعزيز، وتركي بن عبدالله الفيصل، ومحافظ جدة مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وتركي بن عبدالله بن مساعد، ونواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وسعود بن عبدالله بن محمد، وتركي بن سعد بن سعود، وعبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق فيصل بن محمد بن سعد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة سعود بن عبدالله بن جلوي، وسعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، وبدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس سيشل داني فاور، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سيشل الصديق اطراد التقدم والازدهار.