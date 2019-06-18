أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الصحية 1440-1441 هـ ومواعيد المطابقة النهائية

كشفت منذ قليل وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني ووزارة الخدمة المدنية ممثلة في بوابة جدارة، عن أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف الصحية والمشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية في المملكة العربية، والتي تم فتح باب التقديم عليها في الفترة من يوم الأحد 13 شوال الموافق 16 يونيو 2019 والذي استمر لمدة خمسة أيام حتى آخر موعد يوم الخميس 17 شوال الموافق 20-6-2019.

ودعت وزارة الخدمة المدنية عبر بوابة جدارة، كافة المرشحين والمرشحات إلى ضرورة الحضور إلى مقر الوزارة في اي من مناطق المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الموافق 23-6-2019، من أجل إجراء المقابلات المبدئية للمراجعة واختيار المرشحين بشكل نهائي على الوظائف المعلنة.

وأتاحت وزارة الصحة السعودية، الحصول على أسماء المرشحين والذي بلغ عددهم أكثر من 1100 مرشح على 512 وظيفة معلنة من قبل الوزارة، من خلال الملف الرسمي الصادر من الوزارة، عبر الرابط التالي: من هنا، وأكدت الوزارة على ضرورة حضور المرشحين والمرشحات في المواعيد المحددة لإجراء المقابلات الشخصية، حتى لا يتم استبعاد أي من المرشحين الذين لم يحضروا المقابلة التي سوف تعقد في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.