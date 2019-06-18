طقس حار ورياح وسحب رعدية على عدة مناطق بالمملكة غدًا الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء، استمرار الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك توقعات بتكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات «جازان، وعسير»، وتمتد إلى مرتفعات الباحة.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، توقع خبراء طقس ومناخ، استمرار تأثر بعض مناطق المملكة بالكتلة الحارة؛ حيث تصل درجات الحرارة العظمى بها إلى 49 درجة مئوية، إضافة إلى توقع نشاط للرياح «البوارح» على حوض الخليج العربي بدءًا من غد الثلاثاء.