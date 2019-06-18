شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح أبواب الابتعاث لبنات وأبناء العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن إعادة فتح باب التسجيل لاستقبال خريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج الابتعاث بدءًا من الخميس القادم، ولمدة 10 أيام (من 20-30/6/2019)، إذ يمكّن البرنامج أبناء وبنات العلا من التعليم والتدريب في الخارج في المجالات التي تدعم التوجه الإستراتيجي وخطط النمو والتطوير لمحافظة العلا، بكونها متحفًا حيًّا مفتوحًا ووجهة سياحية عالمية.

وحدد برنامج الابتعاث في الهيئة الملكية لمحافظة العلا 330 منحة دراسية جديدة، مما يضاعف عدد المقاعد التي أتيحت لطلاب وطالبات المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم إطلاقه عام 2018، ليرتفع إجمالي عدد طلاب وطالبات برنامج الابتعاث إلى 496 مبتعثًا ومبتعثة.

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وستتاح الفرصة للطلاب والطالبات الذين ستنطبق عليهم الشروط ويجتازون المقابلة الشخصية ضمن برنامج الابتعاث، لدراسة تخصصات السياحة والضيافة، والتاريخ، وعلوم الآثار، والفنون وتاريخ الفنون، وتطوير المتاحف، والتصميم الحضري والعمراني، والتخطيط البيئي، والتقنيات الزراعية، وإدارة المرافق والخِدْمات البلدية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو أستراليا، وذلك بعد إضافة أستراليا لدول الابتعاث هذا العام.

ويمكن للمتقدمين الجدد، الذين يجب أن يكونوا من خريجي المدارس الثانوية في العلا لعام 2019، تقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج www.rcu.gov.sa/scholarship خلال الفترة من 20 يونيو وحتى نهاية يوم 30 يونيو.

وأكد وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، أن النتائج الإيجابية المتواصلة لبرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث تمثل «خطوة مهمة في تحقيق رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمملكة المزدهرة بسواعد أبنائها».