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بحث اعتمادات مشاريع السيول والأمطار بجازان

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جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

طالب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية المساندة لإنجاز التدابير وأعمال الدفاع في حالات الطوارئ والتأكد من جاهزيتها واستعدادها التام لتنفيذ المهمات الموكلة إليها على الوجه المطلوب والوقوف على العوائق التي تعترض سير الأعمال والعمل على تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة والإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية لمواجهة المخاطر والأمطار والسيول، إلى جانب بحث اعتمادات الجهات الحكومية «أمانة المنطقة إدارة النقل بالمنطقة» لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول واستعراض المشاريع المنفذة لمواجهتها.

وشدد خلال ترؤسه أمس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة بحضور مدير الدفاع المدني بجازان اللواء علي بن محمد وهاس وأعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الإمارة، على ضرورة ما يتضمنه الاجتماع من مواضيع تعنى بأعمال الدفاع والتعامل مع الطوارئ، خصوصا أن المنطقة تشهد بين فترة وأخرى هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في عدد من المحافظات مما يحتم على اللجنة القيام بمهماتها الموكلة إليها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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