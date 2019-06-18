شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد المشاريع بنجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

تفقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس المشاريع التي تشرف على تنفيذها شركة تطوير للمباني بمنطقة نجران، بحضور مساعد وزير التعليم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، وعدد من مسؤولي الوزارة ومنسوبي إدارة التعليم في المنطقة، وذلك في مستهل جولاته على عدد من مشاريع الوزارة في المناطق.

وتهدف الجولة التفقدية إلى الاطلاع على سير العمل للعملية التعليمية، إضافة إلى البرامج والمشاريع التي تم تخصيصها لقطاعي التعليم العام والجامعي في المنطقة، والوقوف على احتياجات المنطقة وأهم ما تحقق منها، إلى جانب رصد واقع المرافق التعليمية وتجهيزاتها وأبرز التحديات التي تواجهها، ومدى جاهزية مدارس البنات بنجران لتطبيق مبادرة الطفولة المبكرة.

وشملت المشاريع التعليمية التي وقف وزير التعليم على بعضها بمنطقة نجران، ترميم وتأهيل 39 مدرسة، وتجهيز 59 مدرسة ضمن مبادرة «الطفولة المبكرة» في مدارس البنات التي ستفتتح العام الدراسي المقبل، و4 صالات رياضية، إضافة إلى مشروع واحد متعثر.

وتضمنت الزيارة التفقدية الاطلاع على برنامج حصر المرافق التعليمية التي تندرج ضمن مشروع «حصر» المباني الشامل، الذي حوى 424 مرفقاً تعليمياً بمدينة نجران ومشاريع أخرى في جميع المناطق، طوّرت من أجله شركة تطوير للمباني تطبيقاً ذكياً يعرض قاعدة بياناته المعلوماتية والجغرافية لتمكين المختصين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة. ويغطي المشروع حصر 9 آلاف مرفق تعليمي في 23 مدينة ومحافظة. يذكر أن شركة تطوير للمباني هي شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهي الذراع المنفذة لجميع مشاريع وزارة التعليم.