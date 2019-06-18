شكرا لقرائتكم خبر عن 746 مليونا تسويات من «المياه» لـ 106 آلاف مستفيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، عن تشكيل 6 تحالفات بين شركات عالمية ووطنية لتشغيل 6 تجمعات مياه في مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، والشمال الغربي، والمنطقة الجنوبية، مؤكدا حاجة القطاع إلى استثمارات بقيمة 300 مليار ريال في قطاع (الإنتاج والتوزيع، والمعالجة)، لزيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق ورفع جودة المياه. وأضاف خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الشركة مع الإعلاميين بالرياض أمس، أن عدد عملاء الشركة بلغ 831 ألف مستفيد في القطاعات السكنية والتجارية والحكومية، فيما بلغ عدد عملاء قطاع المياه بشكل عام في المملكة نحو مليوني عميل. وأشار إلى أن الشركة استطاعت تركيب 731 ألف عداد ذكي، في حين سيتم الانتهاء من تركيب جميع العدادات الذكية لجميع مستفيدي شركة المياه الوطنية مع نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن عدد الفواتير المصدرة منذ بداية 2019 وحتى الآن بلغ نحو 4.74 مليون فاتورة، منها 396 ألف فاتورة تم الاعتراض عليها، بينما بلغت الشكاوى الخاصة بنقص إمداد المياه 64 ألف شكوى. وبين أن 74 % من المواطنين تقل أسعار فواتيرهم عن 200 ريال، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الفواتير للقطاع السكني في 2018 بلغ نحو 269 ريالا، و1274 ريالا للقطاع التجاري، و5102 للقطاع الحكومي، في حين بلغ متوسط أسعار فواتير المياه للقطاع السكني خلال منذ بداية العام الميلادي الحالي وحتى الآن نحو 223 ريالا، و1025 للقطاع التجاري، و4649 ريالا للقطاع الحكومي. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن شركة المياه الوطنية قامت خلال السنتين الماضيتين بالتسوية مع 106 آلاف مستفيد بقيمة مالية بلغت 746 مليون ريال بسبب وجود أخطاء في قراءة العدادات، أو تغيير عدد وحدات العقار وتحديث البيانات أو بسبب التسريبات، منها 367.8 مليون ريال خلال 2018، و259.6 مليون ريال منذ بداية 2019 وحتى الآن.

وفي ما يتعلق بالمشاريع قال المهندس محمد الموكلي، إن قيمة المشاريع في 2016 بلغت 42 مليار ريال، 73 % منها كان متعثراً إلا أن الشركة استطاعت خفض نسبة المشاريع المتعثرة إلى 8 % مع نهاية 2018.

كما تعتزم الشركة ترسية مشروع بقيمة 3.3 مليار ريال لخدمة ما يقارب 1.2 مليون مستفيد في المنطقة الشرقية، منوها بأن قيمة مبادرات التحول الوطني بلغت 18 مليار ريال، تمت ترسية 17 مليار ريال بنسبة بلغت 90 % من قيمة المبادرة، على أن تقوم الشركة بترسية النسبة المتبقية 10 % خلال الشهرين المقبلين.