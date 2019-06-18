شكرا لقرائتكم خبر عن مسافرون بمطار أبها لـ«الخليج 365»: آمنون سفراً وعودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) تجولت "الخليج 365" في صالات المطار الذي يزدحم بالمسافرين وسط حركة ملاحة مستمرة وانسيابية رائعة، ما يؤكد أن العدو حاقد وحاسد وسيظل مهزوماً مدحوراً، وأن قنواته لاتزال تواصل ادعاءاتها الكاذبة التي هي منهجها المعهود، وليس غريباً منها أن تشيع بأن مطار أبها الدولي تعرض لهجوم صاروخي. وقال لـ "الخليج 365" مسافرون من جنسيات مختلفة إن العمل بمطار أبها الدولي يسير بشكل طبيعي، وانتظام في رحلات القدوم والمغادرة وليس هناك أي تشويش إطلاقاً. وأوضحوا أنهم ينهون إجراءات سفرهم بشكل طبيعي، ولا يوجد تأثير للمحاولات الحوثية الإيرانية الساقطة والبائسة على حركة الملاحة.

تجولت "الخليج 365" في صالات المطار الذي يزدحم بالمسافرين وسط حركة ملاحة مستمرة وانسيابية رائعة، ما يؤكد أن العدو حاقد وحاسد وسيظل مهزوماً مدحوراً، وأن قنواته لاتزال تواصل ادعاءاتها الكاذبة التي هي منهجها المعهود، وليس غريباً منها أن تشيع بأن مطار أبها الدولي تعرض لهجوم صاروخي. وقال لـ "الخليج 365" مسافرون من جنسيات مختلفة إن العمل بمطار أبها الدولي يسير بشكل طبيعي، وانتظام في رحلات القدوم والمغادرة وليس هناك أي تشويش إطلاقاً. وأوضحوا أنهم ينهون إجراءات سفرهم بشكل طبيعي، ولا يوجد تأثير للمحاولات الحوثية الإيرانية الساقطة والبائسة على حركة الملاحة.

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