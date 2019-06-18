شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بيشة: كثافة الإقبال أبطأت «البوابة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة)

بررت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة بطء عمل بوابة القبول بكثافة الإقبال على التسجيل للعام الجامعي 1440، مؤكدة بأن العمل جار على إصلاح الخلل من قبل المختصين.

يشار إلى أن العديد من الطلاب الراغبين في التسجيل بجامعة بيشة هذا العام لم يستطيعوا التقديم بعد الخلل الفني في الموقع.