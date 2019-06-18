السعودية | مجلس الوزراء الكويتي يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

شكرا لقرائتكم مجلس الوزراء الكويتي يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لـ"الهجوم الإرهابي المشين" من قبل المليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنياً الأربعاء الماضي.

وأكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي الاثنين أن "هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والأمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها"، مجدداً تضامن دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.

وأعرب المجلس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مؤكداً على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديداً مباشراً لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.