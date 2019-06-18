الهند تتيح للسعوديين الحصول على تأشيرتها إلكترونياً

أعلنت السفارة الهندية بالرياض إتاحة الحصول على تأشيرة السفر للهند إلكترونيا للسعوديين، وذلك لأغراض السياحة والأعمال التجارية والطبية. وأوضحت في تغريدة لها عبر “تويتر” أنه يسعدها أن تعلن أن تسهيلات التأشيرة الإلكترونية امتدت الآن لتشمل المواطنين السعوديين، حيث يمكنهم التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت من منازلهم. وأضافت السفارة أن تلك التأشيرة، والتي يُقدم عليها إلكترونيا، سيقتصر السفر بها على أغراض السياحة والأعمال التجارية والعلاج الطبي.

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