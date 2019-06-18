السعودية اليوم / بدء فعاليات برنامج "رواء الروح" لنسائي الصيفي لحفظ القرآن بصامطة



صامطة 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

انطلقت اليوم فعاليات برنامج" رواء الروح" الصيفي الذي ينظمه القسم النسائي بجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة صامطة ضمن برامجها الصيفية لهذا العام، وذلك بجميع الدور النسائية التابعة لها بالمحافظة .

ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة شهر ، إلى تخريج ٢٠٠ طالبة في حفظ القرآن الكريم ومرجعات الحفظ وتصحيح التلاوة ودروس في التجويد إلى جانب العديد من البرامج والمسابقات في الحفظ و الترتيل ويستهدف الأمهات والطالبات والأطفال.

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01:13ت م

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