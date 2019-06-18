شكرا لقرائتكم هنا أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-18 هنا أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 161.58 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 148.11 ريال. Advertisements كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 141.38 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 121.19 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 94.25 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 80.79 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 5,025 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,131 ريالًا.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنا أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.