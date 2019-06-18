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قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط ردًّا على التهديد الإيراني
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط؛ ردًّا على تهديد من إيران.
ولم يكشف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لوكالة “رويترز” عن عدد الجنود الذين سيتم نشرهم أو تفاصيل توقيت عملية النشر التي لم يُعلن عنها من قبل.
وكان القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي قد قال: إن إيران قررت “التراجع وإعادة الحسابات” ردًّا على التعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي، ولكنه أكد أنه من السابق لأوانه للغاية استنتاج أن التهديد ولى.
وقال ماكنزي: إنه من السابق لأوانه استنتاج أن إيران تخلت عن خططها لشن هجمات محتملة ضد مصالح أمريكية.
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