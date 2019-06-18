فيديو.. حريق يشب في سيارة لنقل الأموال في ملحة

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شب حريق يوم أمس الاثنين، في سيارة لنقل الأموال في ملحة بمحافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا على طريق بيشة- سبت العلايا.

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وبحسب ما قال متداولو فيديو الحريق، لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، فيما باشرت فرق الدفاع المدني التابعة لمركز عفراء الحادث للسيطرة على النيران.

وقال متداولو الفيديو: إن سبب الحريق يعود إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة.