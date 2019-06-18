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فيديو.. حريق يشب في سيارة لنقل الأموال في ملحة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شب حريق يوم أمس الاثنين، في سيارة لنقل الأموال في ملحة بمحافظة المويه بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا على طريق بيشة- سبت العلايا.
وبحسب ما قال متداولو فيديو الحريق، لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث، فيما باشرت فرق الدفاع المدني التابعة لمركز عفراء الحادث للسيطرة على النيران.
وقال متداولو الفيديو: إن سبب الحريق يعود إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة.
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