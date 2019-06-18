2019-06-18

طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، فيما يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على بعض المرتفعات منها جازان، وعسير، وتمتد إلى مرتفعات الباحة.