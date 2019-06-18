- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.
وتوقعت الأرصاد استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، فيما يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.
كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على بعض المرتفعات منها جازان، وعسير، وتمتد إلى مرتفعات الباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.