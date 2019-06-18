اخبار السعوديه

طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-18

طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

Advertisements

وتوقعت الأرصاد استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، فيما يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران وعلى طول الساحل الغربي للبحر الأحمر.

كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على بعض المرتفعات منها جازان، وعسير، وتمتد إلى مرتفعات الباحة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم شديد الحرارة مع أمطار على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا