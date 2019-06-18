ميليشيا الحوثي تزعم استهداف مطار أبها بطائرات مسيرة

2019-06-18

متابعات الخليج 365 - أبها

زعمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أنها نفذت هجمات جديدة عبر الطيران المسير لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأفادت قناة “العربية” عبر مراسلها في لقاء في صالات المطار باستمرار الحركة الجوية في مطار أبها بشكل طبيعي، وعدم وجود أي طارئ استدعى إيقاف الحركة الجوية.

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ويأتي هذا في اليوم الذي أدان فيه مجلس الأمن، بأشد العبارات، هجوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها قبل أيام، موضحًا أن الهجوم ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وكانت الإدانات الدولية الرافضة للهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها الدولي قد توالت، كما واصلت الدول والكيانات والمنظمات الدولية والإقليمية استنكارها لهذا العمل الجبان.

وتسبب المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الحوثي في إصابة 26 مدنيًّا من المسافرين، حيث لم تراعِ الميليشيا الإرهابية أن هذا المطار الدولي الحيوي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، لتطلق مقذوفها وكل همها هو إسقاط أكبر عدد من الضحايا دون مراعاة لقوانين دولية أو إنسانية.