اخبار السعوديه

صور جديدة لإزالة إيران لغمًا من الناقلة اليابانية في خليج عمان

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم صور جديدة لإزالة إيران لغمًا من الناقلة اليابانية في خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-18

صور جديدة لإزالة إيران لغمًا من الناقلة اليابانية في خليج عمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر الجيش الأمريكي، مساء أمس الاثنين، صورًا جديدة قال إنها لقوات إيرانية تزيل لغمًا من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الخميس أن “حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن الهجومين في بحر عمان”.

وقال بومبيو الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية: “أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة.. سيرى العالم الكثير منها”.

Advertisements

وتعرضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين؛ ما أدى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور جديدة لإزالة إيران لغمًا من الناقلة اليابانية في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا