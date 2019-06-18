دعوة للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية لاستكمال إجراءاتهم وهنا الأسماء

2019-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الصحة، المرشحين من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على برامج التشغيل الذاتي إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة، اعتبارًا من يوم الأحد 23/ 6/ 2019م؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم.

وأوضحت الصحة أنه يمكن مطالعة أسماء المرشحين عبر الرابط: هنا

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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن توفر 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت وزارة الصحة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019م من خلال الرابط التالي: هنا