شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: استهداف مطار أبها انتهاك للقانون الدولي.. ويجب مساءلة مرتكبيه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس (الإثنين)، بشدة، استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل الميليشيا الحوثية، الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.
وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن هذا الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن: استهداف مطار أبها انتهاك للقانون الدولي.. ويجب مساءلة مرتكبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.