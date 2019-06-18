شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن: استهداف مطار أبها انتهاك للقانون الدولي.. ويجب مساءلة مرتكبيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس (الإثنين)، بشدة، استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل الميليشيا الحوثية، الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن هذا الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل، يشكلان انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وشدد المجلس على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال المشينة والمنظمين لها ومموليها.