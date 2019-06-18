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نظمت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع منافسات بحرية بمشاركة 50 غواصًا في رحلة استكشافية للسفينة اليونانية الغارقة وذلك ضمن مهرجان الغوص السياحي الذي ينظمه الفرع.
من جانب آخر، أكد محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد السحيمي، أن المهرجان تسعى منه لجنة تنمية السياحة بينبع لإبراز مواقع الغوص المميزة والتسوق بالمحافظة على مستوى الخليج العربي.
تنطلق فعاليات المهرجان يوميًا وتتضمن فعاليات عدة على مسرح البحر المفتوح منها أمسيات فنية ومعارض متخصصة بالغوص وتقنية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج «اكتشف الأعماق»، والغواصة الزجاجية، وريشة الأعماق، وورشة عمل لتصوير الأعماق.
يُذكر أن سفينة نقل بضائع يونانية غرقت قبل أكثر من 30 عامًا على مقربة من ساحل شرم إثر اصطدامها بالشعب المرجانية، ولا تزال السفينة بكامل معداتها ومقتنيات ملاحيها في المياه التي تغمر 60 % منها.
"سياحة ينبع" تطلق مهرجانًا للغوص لكشف ملابسات غرق "السفينة اليونانية"خالد خليل الخليج 365 2019-06-18
نظمت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع منافسات بحرية بمشاركة 50 غواصًا في رحلة استكشافية للسفينة اليونانية الغارقة وذلك ضمن مهرجان الغوص السياحي الذي ينظمه الفرع.
من جانب آخر، أكد محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد السحيمي، أن المهرجان تسعى منه لجنة تنمية السياحة بينبع لإبراز مواقع الغوص المميزة والتسوق بالمحافظة على مستوى الخليج العربي.
تنطلق فعاليات المهرجان يوميًا وتتضمن فعاليات عدة على مسرح البحر المفتوح منها أمسيات فنية ومعارض متخصصة بالغوص وتقنية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج «اكتشف الأعماق»، والغواصة الزجاجية، وريشة الأعماق، وورشة عمل لتصوير الأعماق.
يُذكر أن سفينة نقل بضائع يونانية غرقت قبل أكثر من 30 عامًا على مقربة من ساحل شرم إثر اصطدامها بالشعب المرجانية، ولا تزال السفينة بكامل معداتها ومقتنيات ملاحيها في المياه التي تغمر 60 % منها.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:46 AM
كما يهدف لإبراز مواقع الغوص المميزة والتسوق بالمحافظة على مستوى الخليج
نظمت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع منافسات بحرية بمشاركة 50 غواصًا في رحلة استكشافية للسفينة اليونانية الغارقة وذلك ضمن مهرجان الغوص السياحي الذي ينظمه الفرع.
من جانب آخر، أكد محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد السحيمي، أن المهرجان تسعى منه لجنة تنمية السياحة بينبع لإبراز مواقع الغوص المميزة والتسوق بالمحافظة على مستوى الخليج العربي.
تنطلق فعاليات المهرجان يوميًا وتتضمن فعاليات عدة على مسرح البحر المفتوح منها أمسيات فنية ومعارض متخصصة بالغوص وتقنية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج «اكتشف الأعماق»، والغواصة الزجاجية، وريشة الأعماق، وورشة عمل لتصوير الأعماق.
يُذكر أن سفينة نقل بضائع يونانية غرقت قبل أكثر من 30 عامًا على مقربة من ساحل شرم إثر اصطدامها بالشعب المرجانية، ولا تزال السفينة بكامل معداتها ومقتنيات ملاحيها في المياه التي تغمر 60 % منها.
، "سياحة ينبع" تطلق مهرجانًا للغوص لكشف ملابسات غرق "السفينة اليونانية" ،
المصدر : الخليج 365
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