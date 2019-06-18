، "الوزراء الكويتي" يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي ،

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أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين من قِبل الميليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي.
وتفصيلاً، أكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان والآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، مجددًا تضامن دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.
وأعلن المجلس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مشددًا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
"الوزراء الكويتي" يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-18
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين من قِبل الميليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي.
وتفصيلاً، أكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان والآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، مجددًا تضامن دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.
وأعلن المجلس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مشددًا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
12:13 AM
دعا لاتخاذ التدابير اللازمة ضد الأعمال الإجرامية على أراضي السعودية
أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المشين من قِبل الميليشيات الحوثية الذي استهدف مطار أبها الدولي.
وتفصيلاً، أكد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولي وتستهدف المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان والآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، مجددًا تضامن دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة على أراضي المملكة وتداعياتها الخطيرة.
وأعلن المجلس عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس الماضي، مشددًا على ما يمثله هذا العمل الإرهابي من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية وتهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العالمي وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
، "الوزراء الكويتي" يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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