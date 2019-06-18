بالصور: العناية الإلهية تنقذ أسرة بالطائف بعد اختراق طلقة رشاش آلي سقف منزلهم

أنقذت العناية الإلهية أسرة مواطن بحي رحاب شمال محافظة الطائف، بعد اختراق طلقة سـلاح رشاش سقف منزلهم وسقوطها بينهم داخل صالة المنزل.

وروى المواطن إبراهيم الحارثي تفاصيل ما حدث لأسرته أثناء قيامه ببعض الأعمال خارج المنزل، مشيرا إلى أن أسرته فوجئت باختراق الطلقة التي تسمى “عبرود” لقرميد المنزل وجبس السقف وسقوطها بداخله؛ الأمر الذي أثار الرعب في أسرته.

وأشار الحارثي وفقا لـ”سبق”، إلى أن هذا الأمر ليس الأول من نوعه، بل حدث قبل ذلك أن توفيت طفلة في أحد الأحياء المجاورة بسبب سقوط طلقة مشابهة من مصدر مجهول، خاصة أن عمليات إطلاق النار متكررة بكثافة في أوقات المناسبات من داخل الاستراحات وبعض المنازل المجاورة.

وبين أنه أبلغ الجهات الأمنية بالواقعة، لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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