بالصور: خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة اليوم (الإثنين)، عدداً من الأمراء والعلماء والوزراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل ، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء.

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