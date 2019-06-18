«بلدية القطيف» تتلف 640 كجم من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت بلدية محافظة القطيف، ممثلة في الإدارة العامة للأسواق، أكثر من 640 كجم من اللحوم والأسماك والروبيان الفاسدة في عدد من منشآت السوق المركزي، وذلك في ظل جهودها المتواصلة ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، إلى أن الجولات التفتيشية تأتي استكمالًا للحملة التي أطلقتها البلدية على المطاعم والأسواق ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المحافظة، موضحًا أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والروبيان والمواد الغذائية التالفة.

وبين الحسيني، أن البلدية اتخذت الإجراءات النظامية تجاه الباعة المخالفين.

من جانب آخر، أعلنت البلدية عن نجاح خطة النظافة التي وضعتها في عيد الفطر المبارك؛ حيث كثفت أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئة خلالها منذ وقت مبكر، إلى جانب تنظيمها أعمال نقطة الذبح والتأكد من جاهزيتها خلال أيام العيد.

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ونوه الحسيني، أن البلدية هيأت الواجهات البحرية، والمسطحات الخضراء، والحدائق العامة، والمتنزهات لاستقبال الزائرين، ونبهت مقاولي النظافة لمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة، ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة، والحدائق، والواجهات البحرية بشكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.

وأشار الى أن عدد العاملين من الكوادر البشرية لأعمال النظافة خلال أيام العيد بلغ 1943 عاملًا، و280 آلية للنظافة، و38 مراقب نظافة، فيما شاركت فرق المكافحة بـ 140 آلية.

وأضاف الحسيني، أنه تم خلال تلك الفترة رفع 4250 مترًا مكعبًا من النفايات الصلبة المنزلية، و 960 مترًا مكعبًا من الأنقاض مجهولة المصدر، إضافة الى صيانة وتطهير وغسيل 37000 حاوية بسعات مختلفة، داعيًا المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز 940 الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي.