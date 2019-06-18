السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف 15 شخصًا من جنسيات أفريقية على الحدود مع ليبيا



تونس 14 شوال 1440 هـ الموافق 17 يونيو 2019 م واس

أوقفت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة العازلة بكل من رأس جدير وتطاوين على الحدود مع ليبيا ، خلال اليومين الماضيين 15 شخصاً بينهم 4 نساء دون وثائق هويّة.

ووفق بيان لوزارة الدفاع التونسية فقد تبيّن أنهم جميعًا من جنسيات أفريقية مختلفة وينوون اجتياز الحدود ، وتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية التونسية لإتمام الإجراءات القانونيّة بشأنهم.

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23:07ت م

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