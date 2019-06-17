شاهد.. أجمل المطاعم العالميه في جده (فيديو)



ولأن مدينة جدة عروس البحر الأحمر تعتبر مقصد سياحي لجميع سكان المملكة العربية السعودية الذين يأتون إليها في مختلف المواسم والإجازات للتمتع بها، ننشر لكم مقطع فيديو مصرور يرصد أجمل مطاعم جده الترفيهية.

ويتوقع أن يكثف تركى آل الشيخ للفعاليات والحفلات الترفيهية فى المملكة العربية السعودية، والسير على خطى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للمضي قدما فى سياسة الإصلاح والتغيير فى المملكة وتنفيذ ما ورد فى رؤية المملكة 2030.