اخبار السعوديه

شاهد.. أجمل المطاعم العالميه في جده (فيديو)

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نجح المستشار تركى آل الشيخ، خلال فترة قصيرة منذ تعيينه رئيساً للهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية ، في  تغيير واضح، وخلق طفرة جديدة عالية على كافة المستويات.

ولأن مدينة جدة عروس البحر الأحمر تعتبرمقصد سياحي لجميع سكان المملكة العربية السعودية الذين يأتون إليها في مختلف المواسم والإجازات للتمتع بها، ننشر لكم مقطع فيديو مصرور يرصد أجمل مطاعم جده الترفيهية.

ويتوقع أن يكثف تركى آل الشيخ للفعاليات والحفلات الترفيهية فى المملكة العربية السعودية، والسير على خطى ولى العهد السعودى الأمير للمضي قدما فى سياسة الإصلاح والتغيير فى المملكة وتنفيذ ما ورد فى رؤية المملكة 2030.
 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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