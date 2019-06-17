السعودية | أمير الرياض يشرف حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم حفل سفارة إيطاليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري،وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل ،عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

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