فيديو.. عبدالظاهر السقا يتذكر دور الجماهير في الفوز بأمم أفريقيا 2006

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعاد عبدالظاهر السقا مدافع منتخب مصر السابق، ذكرياته مع جماهير "الفراعنة" في بطولة كأس أمم أفريقيا 2016.
واستضافت مصر نسخة 2006 من البطولة، ونجحت في الفوز باللقب، بعد التغلب على كوت ديفوار بركلات الترجيح في المباراة النهائية، عقب نهايتها بالتعادل السلبي.
وفي لقاء خاص مع "العين الرياضية"، تحدث السقا عن دور الجماهير في فوز مصر باللقب ومنح الثقة للاعبين الصاعدين.
يذكر أن مصر أكثر منتخب حقق لقب كأس أمم أفريقيا بواقع 7 مرات.
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