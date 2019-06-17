مدرب الجزائر يستقر على كتيبة الدفاع في كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علمت "العين الرياضية" أن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر استقرّ على هوية الرباعي الدفاعي الذي سيعول عليه خلال منافسات كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 21 يونيو/حزيران الحالي بمصر وتتواصل ليوم 19 يوليو/تمّوز المقبل.

وقرّر بلماضي منح ثقته للثنائي جمال بن العمري وعيسى ماندي في محور الدفاع، في ظلّ عدم الجاهزيّة البدنيّة لكل من مهدي تاهرات، نجم لانس الفرنسي ورامي بنسبعيني، لاعب استاد رين الفرنسي، الذين تغيّبا عن عدد كبير من المباريات في النصف الثاني من الموسم الحالي بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، ينوي الرجل القوي لـ"محاربي الصحراء" التعويل على يوسف عطال ومحمد فارس في مركزي الظهير، بعدا أن ظهرا بشكل جيد للغاية خلال المواجهتين الوديتين أمام بوروندي ومالي.

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ويعاني منتخب الجزائر من مشاكل دفاعية مزمنة حيث تلقّت شباكه أهدافا بصفة منتظمة طوال السنتين الأخيرتين.

وأثّر عدم الاستقرار الدفاعي تحديدا على تنافسية "الخضر" في السنوات الأخيرة، حيث فشلوا في تجاوز الدور الأول في أمم أفريقيا 2017، كما عجزوا عن الترشّح لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ويجدر التذكير أن قرعة كأس أفريقيا وضعت الجزائر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وتنزانيا وكينيا.