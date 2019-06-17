فيديوجراف.. أكثر 10 لاعبين ظهورا في نسخ كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضم قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا عبر تاريخها العديد من الأسماء اللامعة والتاريخية.
ويتصدر القائمة أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق، بـ8 مشاركات، بداية من نسخة 1996 التي استضافتها جنوب أفريقيا، وحتى نسخة 2010 التي استضافتها أنجولا، وتوج خلال تلك الفترة بـ4 ألقاب.
ومن جانبه، يتقاسم الكاميروني ريجوبرت سونج بـ8 مشاركات الرقم القياسي مع الدولي المصري، علماً أنه حقق لقبين فقط.
وفي المركز الثالث بـ7 مشاركات يوجد أكثر من اسم أبرزهم الثنائي المصري حسام حسن وعصام الحضري.
"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ أمم أفريقيا.
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