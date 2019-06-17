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2019-06-17 طائرات التحالف تدك ميليشيا الحوثي في حجة متابعات الخليج 365 - واس دكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن اليوم مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف تجمعات للمليشيا في منطقة برمان شمال مديرية عبس، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصرها، مضيفًا أن مقاتلات دعم الشرعية في اليمن استهدفت أيضًا موقعًا لتمركز المليشيا الانقلابية، في إحدى المزارع شمال المديرية ذاتها، وآخر في منطقة المغافلة غرب مديرية حرض.









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