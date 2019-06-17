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جراحة صعبة لإنقاذ حياة سيدة وجنينها في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
حققت مستشفى شرق جدة، إنجازًا جديدًا بعد إنقاذ حياة سيدة وجنينها من خطورة المشيمة المهاجرة وتوليدها بسلام.
وأوضحت صحة جدة أن هذه العملية هي من العمليات التي يتم إجراؤها في مستشفيات متخصصة وعالية التجهيز؛ نظرًا لأنها من العمليات عالية الخطورة على حياة الأمهات.
ولفتت الصحة إلى أن الأم وطفلها غادرا المستشفى، وهما بصحة ممتازة.
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