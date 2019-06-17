شكرا لقرائتكم خبر عن الرماح: توظيف السعوديات في «الإسلامية» تحقق رؤية القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​الخليج 365(الرياض)

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح.

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وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يحقق التكامل في تنمية القطاع الغير ربحي، في ضوء رؤية المملكة 2030.

من جانبها نوهت الدكتورة الرماح بما تحقق من منجزات كبيرة في أعمال الوزارة وبرامجها، لاسيما ما يخدم المجتمع, مشيرة إلى أن فتح باب العمل في القطاع النسائي في تخصصات متعددة تعد سابقة في تاريخ الوزارة يشكر عليها معالي الوزير، وتنطلق من إيمانه بدور المرأة وإسهاماتها في المجتمع، تحقيقاً لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأكدت أن هناك أهداف مشتركة ما بين الوزارتين لتحقيق مزيداً من التعاون المشترك في نشر الوسطية والاعتدال، فالمملكة هي المنارة التي تقتدي بها الدول الإسلامية.