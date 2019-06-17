شكرا لقرائتكم خبر عن المنتشري مديراً لمدني منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)بموافقة وزير الداخلية، صدر قرار مدير عام الدفاع المدني بتعيين اللواء علي بن خضران المنتشري مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.
وثمن اللواء المنتشري هذه الثقه الغالية من وزير الداخلية، واعدً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن، معرباً عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني لدعمه اللامحدود لهذا الجهاز.
يذكر أن اللواء المنتشري؛ حاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصّصة، وسبق أن تدرّج في المهام الوظيفية في الإدارة العامة للدفاع المدني، ويعد من الكفأءات العالية حيث تدرج في العمل الميداني والإدراي بإدارة العاصمة المقدسة حتى عين مديراً لها، ومن ثم عين مديراً للدفاع المدني بمنطقة الباحة، قبل أن يصدر أخيراً قرار تعيينه مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتشري مديراً لمدني منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.