شكرا لقرائتكم خبر عن المنتشري مديراً لمدني منطقة مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

بموافقة وزير الداخلية، صدر قرار مدير عام الدفاع المدني بتعيين اللواء علي بن خضران المنتشري مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وثمن اللواء المنتشري هذه الثقه الغالية من وزير الداخلية، واعدً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن، معرباً عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني لدعمه اللامحدود لهذا الجهاز.

يذكر أن اللواء المنتشري؛ حاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصّصة، وسبق أن تدرّج في المهام الوظيفية في الإدارة العامة للدفاع المدني، ويعد من الكفأءات العالية حيث تدرج في العمل الميداني والإدراي بإدارة العاصمة المقدسة حتى عين مديراً لها، ومن ثم عين مديراً للدفاع المدني بمنطقة الباحة، قبل أن يصدر أخيراً قرار تعيينه مديراً للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.