شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مدرسة لمراحل «الطفولة المبكرة» بتعليم بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

حددت إدارة التعليم في بيشة 56 مدرسة للبنات لبداية تطبيق برنامج الطفولة المبكرة كمرحلة أولى في محافظات بيشة، وتثليث، وبلقرن، والأمواه، لدمج طلاب وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي مع مراحل الطفولة المبكرة. ويشمل نقل الصفوف الأولية من مدارس البنين إلى مدارس البنات ورياض الأطفال.

وأكد لـ "الخليج 365" المتحدث الرسمي باسم تعليم بيشة ناجي السبيعي، أن برنامج الطفولة المبكرة سيطبق في المدارس المستهدفة بداية العام الدراسي القادم 1440-1441هـ.

وكانت وزارة التعليم قد شرعت بتطبيق مقترح دمج الصفوف الأولية مع فصول الطفولة المبكرة في مدارس البنات والبنين فور اعتماده من وزارة التعليم بداية العام الماضي 1439 – 1440هـ، التي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية (أول وثاني وثالث ابتدائي)، وإسناد تدريسها لمعلمات مؤهلات وذلك لأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل واستعداداته واتجاهاته.