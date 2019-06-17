شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة للناشئين يواجة تونس في افتتاح البطولة العربية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)يلعب غداً المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة .
وكان المنتخب السعودي أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبر بقيادة المدرب التركي تناير بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة الاسكندرية الذي بدأ من الـ25 من شهر رمضان .
من جهته أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي أن المنتخب جاهز فنيًا لخوض غمار البطولة بعد أن لعب عدد من المباريات القوية ، لافتا النظر إلى أن المنتخب التونسي يعد أحد أقوى المنتخبات الأفريقية التي ستخوض البطولة الأفريقية بعد انتهاء هذه البطولة لكن الأخضر قادر على تقديم مستوى يؤكد تطور كرة السلة السعودية .
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر السلة للناشئين يواجة تونس في افتتاح البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.