شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة للناشئين يواجة تونس في افتتاح البطولة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

يلعب غداً المنتخب السعودي لكرة السلة للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب التونسي في افتتاح البطولة العربية للناشئين التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة .

وكان المنتخب السعودي أنهى الحصة التدريبية الأخيرة في صالة مدينة 6 أكتوبر بقيادة المدرب التركي تناير بعد أن أنهى معسكره التدريبي في مدينة الاسكندرية الذي بدأ من الـ25 من شهر رمضان .

من جهته أكد رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة حمود المالكي أن المنتخب جاهز فنيًا لخوض غمار البطولة بعد أن لعب عدد من المباريات القوية ، لافتا النظر إلى أن المنتخب التونسي يعد أحد أقوى المنتخبات الأفريقية التي ستخوض البطولة الأفريقية بعد انتهاء هذه البطولة لكن الأخضر قادر على تقديم مستوى يؤكد تطور كرة السلة السعودية .