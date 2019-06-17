الدكتورة الرماح تستقبل المستشارة الإقليمية لشؤون المساواة بين الجنسين بالشرق الأوسط

استقبلت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح صباح اليوم الاثنين بمكتبها بالوزارة السيدة كميشا بريدجمان المستشارة الإقليمية البريطانية لشؤون المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

ورحبت الدكتورة الرماح بالمستشارة البريطانية والوفد المرافق لها، بعدها تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإمكانية نقل بعض التجارب والخبرات المميزة من قبل الجانب البريطاني في مجال العنف الاسري والمساواة بين الجنسين.

وأعربت السيدة بريدجمان عن بالغ شكرها على هذا اللقاء، منوهةً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعميق العلاقات بين الجانبين وتعزيز سبل التعاون.