ديوان المظالم – رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 للرجال وظائف شاغرة بالسعودية على...

متابعة لآخر الأخبار المتعلقة بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، عن توافر عدد رجال من الوظائف الشاغرة للرجال في مقر الديوان ومحاكمه في الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام وسكاكا وأبها ومكة المكرمة والأحساء ونجران وحائل، على المرتبتين السادسة والرابعة، وترغب في التقدم لوظائف ديوان المظالم رجال عن طريق المسابقة الوظيفية.

ننقل لمتابعي موقعنا في المملكة العربية السعودية شروط التقدم لوظائف شاغرة بديوان المظالم توظيف بالسعودية، كذلك آلية وتفاصيل ديوان المظالم وظائف 1440، ورابط التقديم في وظائف ديوان المظالم.

ديوان المظالم

نوهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم توظيف، على توافر شروط محددة طبقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وهي كالتالي:

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أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون مكملاً ثمانية عشر عاما من العمر

أن يكون لائق صحيا للخدمة

حسن السير والسلوك

ضرورة حصول المتقدم على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناء على تصنيف الوظائف في وزارة الخدمة المدنية

ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس والمخدرات أو المسكرات أو الترويج لها أو المتاجرة فيها

ألا يكون محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها

ألا يكون مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية، أو مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل، حيث لا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة 226 ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

وظائف الدرجة الرابعة التابعة لديوان المظالم

أمين سير الدائرة

كاتب

سكرتير

مأمور توثيق

محضر خصوم

مسجل معلومات

مساعد إداري

ناسخ آلة

وظائف الدرجة السادسة التابعة لديوان المظالم

أمين مستودع

باحث إحصاء

باحث تخطيط مساعد

باحث تطوير إداري مساعد

باحث شرعي مساعد

باحث قانوني مساعد

باحث قضايا مساعد

سكرتير دائرة

كاتب ضبط

مأمور علاقة عامة

مدقق شئون الموظفين

مراقب أمن وسلامة

مساعد إداري

مفتش إداري

ناسخ آلة

وظائف ديوان المظالم للرجال 1440

وجديراّ بالذكر، أن الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، قد أعلنت بأن بداية التقديم على وظائف ديوان المظالم سيكون عبر البوابة الألكترونية لديوان المظالم بداية من الثلاثاء الموافق 15/10/1440 هجرياً في تمام الساعة الثامنة صباحاً، و ينتهي يوم الخميس الموافق 17/10/1440 هجرياً في تمام الرابعة مساء.

كما يشترط للمتقدم على المرتبة الرابعة، اجتياز قياس القدرات العامة، وبالنسبة للمتقدم على المرتبة السادسة فيشترط اجتياز قياس القدرة المعرفية، الذين يقدمهما المركز الوني قياس، على أن يكون المتقدم قد أجرى الاختبار قبل تاريخ 3 /11 / 1440 هجرياً.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال

لمن يرغب في التقديم على وظائف ديوان المظالم عبر البوابة الإلكترونية من هنا، بالتوفيق للجميع.