محمد بن مسعود - الدمام - لموسم حج العام الحالي أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ. ويتم استقبال الطلبات عبر الرابط: hoshood-mmmsl.com "تطوير مكة": بدء تلقي الطلبات للوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر هادي العصيمي الخليج 365 2019-06-17 أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ. ويتم استقبال الطلبات عبر الرابط: hoshood-mmmsl.com 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 Advertisements 11:15 PM اخر تعديل 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 11:32 PM لموسم حج العام الحالي لموسم حج العام الحالي أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بدء استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤٠هـ. ويتم استقبال الطلبات عبر الرابط: hoshood-mmmsl.com ، "تطوير مكة": بدء تلقي الطلبات للوظائف الموسمية لإدارة الحشود لقطار المشاعر ،

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