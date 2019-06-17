محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سليمان بن عبدالدائم آل عبدالدائم الحربي بزفاف نجله "مهند" إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز بن عبدالدائم آل عبدالدائم في محافظة العلا بحضور الأعيان ووجوه المجتمع والأقارب. "آل عبدالدائم" يحتفلون بزفاف "مهند" في العلا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-17 احتفل سليمان بن عبدالدائم آل عبدالدائم الحربي بزفاف نجله "مهند" إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز بن عبدالدائم آل عبدالدائم في محافظة العلا بحضور الأعيان ووجوه المجتمع والأقارب. 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 Advertisements 11:08 PM احتفل سليمان بن عبدالدائم آل عبدالدائم الحربي بزفاف نجله "مهند" إلى كريمة المرحوم عبدالعزيز بن عبدالدائم آل عبدالدائم في محافظة العلا بحضور الأعيان ووجوه المجتمع والأقارب. ، "آل عبدالدائم" يحتفلون بزفاف "مهند" في العلا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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