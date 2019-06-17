الجامعة الإسلامية تبدأ العمل بنظام «تطوير» الإلكتروني

بدأت عمادة التطوير الأكاديمي والإداري بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العمل بالنظام الإلكتروني الجديد «تطوير» لإدارة السجلات المهنية والعمليات التدريبية.

ويخدم النظام الإلكتروني، منسوبي الجامعة بتوفير إمكانية الاطلاع على سجلاتهم المهنية والمهارية وخبراتهم وتحديثها آليًا واختيار البرامج التدريبية والتسجيل فيها.

ويوفر النظام الجديد الذي دشّنه مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، «الملف المهني الشامل» الذي يتيح الاستعلام عن الخبرات المهنية والورش التدريبية والمشاركات الداخلية والخارجية، والاطلاع على ملف الخبرات المهنية للموظف وشهادات البرامج التدريبية وقاعدة بيانات يستفاد منها عند الترشيح والاختيار للمشاركات، علاوة على الترشيح للمواقع القيادية.

وأوضح عميد التطوير الأكاديمي والإداري الدكتور عمر السلومي أن نظام «تطوير» يقدم خدماته للمدربين من خلال إمكانية مراجعة جدول الدورات التدريبية، وتحميل المادة التدريبية، وتسجيل الحضور والغياب للمتدربين إلكترونيًا، وطباعة شهادة الشكر.

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ويخدم نظام «تطوير» الإلكتروني المتدربين بتوفير خدمات التسجيل في الدورات الملائمة لوظيفة المستفيد ومراجعة جدول الدورات وتسجيل مشاركاته في الملف المهني، وإضافة دورات حصل عليها مع الدليل وطلب الدورات الخارجية وطلب دورات معهد الإدارة العامة وتسجيل احتياجاته التدريبية وطباعة شهادة الحضور.

وتتضمن خدمات مدير النظام، «إدارة البرامج التدريبية وإدارة القاعات التدريبية وتقارير الاحتياجات التدريبية وتقارير المتدربين وتقارير الملف المهني وتصدير المعلومات».

وأشار السلومي إلى أنه يمكن لجميع مستخدمي النظام الحصول على الدعم التقني المرتبط بالبرنامج وتقديم مقترحاتهم وآرائهم من خلال أيقونة الدعم المخصصة لذلك في صفحة النظام الإلكترونية.