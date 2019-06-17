مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي يُمكّن الحجاج من شراء نُسكهم إلكترونيًا

أنهى الفريق التقني التابع لمشروع المملكة العربية السعودية؛ للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، وتطوير منظومة البيع الإلكتروني؛ لتمكين الحجاج من شراء نُسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونيًا.

ويتم ذلك عبر رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، بالإضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

وتُنفّذ جميع النُسك وفق الشروط الشرعية والصحية، وبإشرافٍ على أعمال المشروع من قِبل 10 جهات حكومية تتمثل في وزارات «الداخلية، المالية، الشؤون البلدية والقروية، العدل، الشؤون الإسلامية، الحج والعمرة، البيئة والمياه والزراعة، العمل والتنمية» وهيئة تطوير مكة المكرمة، بالإضافة إلى معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة.

وأكد المشرف العام على المشروع رحيمي بن أحمد رحيمي أن المشروع يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

وفي وقت سابق، أعلن المشروع أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ بـ 490 ريالًا كسعر للسند الواحد للأغنام، في حين يمكن شراء السندات عبر قنوات متعددة منها: موقع المشروع على شبكة الإنترنتwww.adahi.org ، أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية.