الزعاق: رياح «البوارح» تبدأ الهبوب على الخليج وتضرب مناطق واسعة بالمملكة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، إن غدًا الثلاثاء سيكون بداية هبوب رياح البوارح على الخليج ناحية شمال وشرق ووسط السعودية، وكذلك العراق والكويت.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الزعاق إلى أن «البوارح» هي رياح شمالية جافة مدهونة بسموم حار، تنشط نهارًا وتهدأ ليلًا بشكل رتيب، كما أنها مثيرة للأتربة في الأماكن المكشوفة؛ لهذا سميت بالبوارح؛ لأنها تبرح التراب أي تذهب به.

وأضاف الزعاق، في تغريدة أخرى، أنه خلال هذه الأيام تكثر أمراض النزلات المعوية، وخاصةً لدى الأطفال؛ لأنه مع ارتفاع درجات الحرارة تزيد حالات التسمم الغذائية، علاوة على عدم انتظام السلوك الغذائي في الإجازة بالمختصر.

وتابع: « بالمختصر.. لا تحرصوا على أكل المطاعم».

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وجَّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بنشاط في الرياح يؤدِّي إلى رؤية محدودة على منطقة المدينة المنورة، وهطول أمطار رعدية على منطقتي جازان والباحة.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.