العمل تضبط وافدين يعملون بقطاع الاتصالات خلال حملة تفتيشية بالرياض

ضبطت فرق التفتيش في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم الإثنين، عددًا من الوافدين العاملين في قطاع الاتصالات، في مخالفة لقرار قصر العمل في هذا القطاع على السعوديين والسعوديات.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي نفذها مفتشو الوزارة بمشاركة الجهات ذات العلاقة والأمنية، على أحد مجمعات الاتصالات بالرياض، في القبض على عدد من الوافدين ومجهولي الهوية ممن لا يحملون هويات مقيم، ويعملون في القطاع؛ حيث جرى ضبط المخالفات وتسليم الوافدين لإدارة الوافدين تمهيدًا لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

وجددت الوزارة، دعوتها لعملائها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم «19911»، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة.

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كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أكد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية فعالة وتكامل مع قطاع الأعمال لتحفيزه على النمو، والتوسع في توطين الوظائف.

وأشار الراجحي إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت 71 خدمة موجهة لمنشآت القطاع الخاص والأفراد تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجزء كبير منها متاح من خلال منصة «قوى»، مؤكدًا أن جميعها ستكون متاحة في المنصة قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بأنواع الدعم الذي تقدمه الوزارة، أكد أنها تعمل على تمكين ودعم كل من لديه رغبة وتوجه في مجال العمل التنموي والجمعيات التخصصية، كما تسعى إلى مضاعفة أعداد الجمعيات التخصصية خلال الأعوام المقبلة انطلاقا من رؤية المملكة 2030.