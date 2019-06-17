رفع 5963 مترا مكعبا من الأنقاض بالدمام

أكد المدير العام للنظافة بأمانة المنطقة الشرقية، الدكتور حمد المديني، أهمية دور أهالي حاضرة الدمام لتحقيق أهداف حملة إزالة الأنقاض في حاضرة الدمام، وذلك خلال التعاون مع فريق العمل، والإبلاغ عن مواقع الأنقاض، والتلوثات البصرية.

وأضاف، أن من أهداف حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، وجود بيئة صحية خالية من التلوث البصري، والحفاظ على جمالية المواقع العامة.

وأشار إلى أن بلديات الدمام وبلدية الخبر، تبذل حاليا جهدا ملموسا وإيجابيا، وبتعاون مثمر من السكان، والقطاع الخاص. وأوضح أن كمية الأنقاض التي تم رفعها خلال اليومين الماضيين بلغت 5963 مترا مكعبا.