رفع 5963 مترا مكعبا من الأنقاض بالدمام

وأضاف، أن من أهداف حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، وجود بيئة صحية خالية من التلوث البصري، والحفاظ على جمالية المواقع العامة.
وأشار إلى أن بلديات الدمام وبلدية الخبر، تبذل حاليا جهدا ملموسا وإيجابيا، وبتعاون مثمر من السكان، والقطاع الخاص. وأوضح أن كمية الأنقاض التي تم رفعها خلال اليومين الماضيين بلغت 5963 مترا مكعبا.
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