الصحة قبل 12 عاما أكثر شفافية

في وقت أصدرت فيه وزارة الصحة أمس بيانا حول إطلاقها مشروع المسح الصحي العالمي لبناء قاعدة بيانات صحية للمواطن والمقيم، خلا البيان من أية تفاصيل حول المشروع، سواء المدة الزمنية للمشروع أو عدد المشاركين أو توقيته أو العينة التي سيشملها، بخلاف ما تضمنه بيان الوزارة قبل 12 عاما عن نفس المشروع، والذي كان أكثر شفافية ووضوحا وقدم بيانات تفصيلية وأرقاما محددة حول المشروع.

قاعدة بيانات

قالت وزارة الصحة في بيانها أمس إنها أطلقت مشروع المسح الصحي العالمي لبناء قاعدة بيانات صحية للمواطن والمقيم، بهدف تقييم أداء النظام الصحي، وتحسين حياة الفرد. وأضاف البيان «يعزز المسح الصحي الوعي الجماعي بأهمية المسح الوطني، وقياس الأمراض المنتشرة للحد منها، وتوعية المواطن بأهمية مساهمته من خلال تجاوبه مع الفريق الميداني».

مشروع إستراتيجي

أشار البيان إلى أن تنفيذ المشروع الإستراتيجي يأتي في سياق برنامج عمل «الصحة»، كونه سيسهم في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة، مع توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان لمساعدة صنّاع القرار على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي العام.

وأبانت الوزارة أن المشروع سيسهم في وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان من خلال توفير بيانات عن مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية التي لا تتوفر بشكل كامل من خلال السجلات الإدارية كتقييم الحالة الصحية للسكان، وعوامل الخطر، وانتشار الأمراض.

المسح الصحي العالمي

تضمن بيان الوزارة الصادر يوم السبت 1428/‏4/‏25 الموافق 2007/‏05/‏12 إطلاق فعاليات المسح الصحي العالمي.

وقالت الوزارة في بيانها «انطلقت اليوم فعاليات /‏ المسح الصحي العالمي /‏ في كافة مناطق المملكة في أكبر دراسة استطلاعية صحية في تاريخ المملكة وتستمر لمدة 40 يوماً، ويشارك فيها 575 شخصا موزعين على 147 فرقة ميدانية، تتكون كل فرقة من طبيب وممرض ومشرف، بالإضافة إلى 150 جهازا مساندا بديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق».

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وأفادت بأن المسح سيتركز في الفترة المسائية، حيث تصل فترة مسح الأسرة الواحدة ما بين 3 إلى 5 ساعات، تحتوي على شقين، منهما أسئلة وفحص طبي لأحد أفراد الأسرة، لافتة إلى أن المسح يستهدف عينة تتكون من نحو 11 ألف أسرة.

الأسئلة التي لم يجب عليها بيان الوزارة أمس

01 ما هي مدة المشروع؟

02 كم عدد المشاركين في الاستطلاع؟

03 ما هي الفترة الزمنية لإجراء المسح خلال اليوم؟

04 ما هي فترة مسح الأسرة الواحدة؟

05 ماهي نوعية الأسئلة التي سيقدمها المسح؟

06 كم تبلغ عينة الأسر المستهدفة؟